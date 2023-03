Roma matrigna. Così la Schlein affronta gli intoppi locali

Nonostante l'exploit alle primarie nella capitale (quasi il 70 per cento delle preferenze), la città non sarà un terreno facile per la segretaria dem. Sulla sua strada c'è anche l'ex sindaca Raggi

La nuova segretaria del Pd Elly Schlein ha ottenuto consensi oltre il previsto anche a Roma (69,13 per cento contro il 30,87 per cento di Bonaccini). Ma questo non vuol dire che Roma sia per lei terreno facile, anzi. Non a caso, domenica scorsa a “Che tempo che fa” nel salotto di Fabio Fazio, su Rai3, Schlein, a domanda sul termovalorizzatore (a cui il sindaco Roberto Gualtieri guarda), ha risposto senza rispondere nel merito: “Ci confronteremo con i nostri amministratori locali sulla base del lavoro che stanno facendo dappertutto. Sicuramente su alcuni temi chiederemo maggiore impegno”. Maggior impegno, sì, ma in chiave ambientalista: così sono state lette, nella minoranza pd, le parole della segretaria.