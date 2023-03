Nessuna mozione di sfiducia a Piantedosi. Il Pd attende per dividere la maggioranza

Sfiducia a Piantedosi? Si, no, boh. Il Pd ha capito che su quanto accaduto a largo di Cutro bisogna battere senza remore. Allo stesso tempo però i dem non vogliono correre il rischio di fare la figura di quelli che speculano su una tragedia nella quale sono morte oltre sessanta persone (accusa arrivata anche ieri puntuali dai banchi della maggioranza, in particolare da quelli leghisti). E soprattutto non vuole contribuire a compattare la maggioranza lì dove qualcosa evidentemente non ha funzionato. Insomma bisogna mettere sotto accusa il governo, ma circostanziando con i fatti le gravi richieste, senza cercare di forzare subito la mano. E anche evitando il rischio del riflesso pavloviano: della richiesta di dimissioni ai singoli ministri dopo qualsiasi inciampo, anche quando le cose non sono ancora state chiarite e ci sono i margini per disarticolare la maggioranza. Calma dunque. E così dopo che la scorsa settimana la neosegretaria dem Elly Schlein aveva chiesto le dimissioni di Piantedosi. Ieri quando il ministro dell’Interno è arrivato a Montecitorio per ricostruire quanto accaduto la notte tra il 25 e 26 febbraio a largo della costa calabrese, quella richiesta non si è tradotta in un atto concreto. In una mozione di sfiducia da proporre anche a Terzo polo e M5s.

