“No a un rimpasto di giunta, sì a nuovi innesti”. Gualtieri tratta con i suoi consiglieri

“Adesso questo andazzo deve finire”. Dopo la vittoria alle primarie di Elly Schlein, in Campidoglio il borbottio polemico dei consiglieri del Pd verso il sindaco Roberto Gualtieri è ripartito più forte che mai. Un sempre più nutrito manipolo di consiglieri chiede un rimpasto in giunta. Mentre dal Campidoglio fanno sapere al Foglio che nessun rimpasto è previsto “perché il sindaco è soddisfatto del lavoro della giunta”, non si escludono invece “nuovi ‘innesti’ nella squadra larga del Campidoglio”. In pratica, Gualtieri non rivedrà la sua giunta, ma non esclude posti negli staff o, nomine di nuovi delegati del sindaco. Intanto serve capire cos’è successo.

