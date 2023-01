Il Pd litiga sulle regionali in Lazio: Gualtieri sotto attacco

Il sindaco alza per la prima volta la voce con i suoi: “Non accetto che mi si dica che favorisco una corrente, né che si cerchi di fermare l'attività del comune per motivazioni politiche"

Martedì sera dentro palazzo Senatorio per la prima volta lo hanno sentito urlare. “E’ stato davvero duro, chi lo avrebbe mai detto”, racconta chi c’era. Nella sala delle Bandiere, il retro dell’Aula Giulio Cesare che ospita le sedute dell’Assemblea capitolina, il sindaco Roberto Gualtieri ha riunito i 18 consiglieri della maggioranza Pd. E, sorpresa, il mite primo cittadino ha alzato la voce e sbattuto i pugni sul tavolo lasciando sbigottiti gran parte dei consiglieri: “Allora s’incazza anche lui...”. “Non accetto che mi si dica che favorisco delle correnti del partito, ma soprattutto non accetto che vengano bloccate per motivazioni politiche le attività del comune”, ha sbottato Gualtieri. Ma andiamo con ordine per capire il significato delle sue parole.