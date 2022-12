Poltrone d'oro per i consiglieri nel Lazio. D'Amato promette: "Taglierò le indennità"

Poltrone d’oro alla Regione Lazio. “Bisogna intervenire al più presto”, dice al Foglio, Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio e candidato di Pd e Terzo polo alle prossime elezioni regionali. “Se ci fosse l’ opportunità di modificare subito la norma in consiglio regionale io sono per farlo immediatamente sennò – promette – sarà il primo atto del mio governo”. Parliamo della vicenda degli Egato, gli enti istituiti per il coordinamento a livello provinciale della gestione dei rifiuti. In Lazio sono diventati un caso. La vicenda d’altronde ha i contorni della sfacciataggine. Fratelli d’Italia, che da queste parti è ancora opposizione, ha denunciato un accordo tra il Pd, M5s e Forza Italia per la spartizione delle presidenze e dei vertici direttivi dei nuovi enti. Scranni ambitissimi dai consiglieri della Pisana per nulla certi di essere rieletti. Infatti l’indennità per i presidenti dei nuovi enti, con un emendamento a firma di un consigliere del M5s, è stata alzata: è pari all’ 80 per cento di quella del presidente della Regione Lazio. Che dentro il portafoglio significano circa 8mila euro al mese.

