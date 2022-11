Gualtieri presenta il termovalorizzatore: la conferenza stampa in Campidoglio

Il sindaco illustrerà la manifestazione d'interesse con la quale comune e Ama cercheranno non solo di realizzare il termovalorizzatore, ma anche di garantire alla capitale gli sbocchi necessari per la spazzatura fino alla data, l’obiettivo è il 2025, in cui l’impianto entrerà in funzione

L’appuntamento è per giovedì mattina alle 12.30. Come anticipato dal Foglio, nella sala delle Bandiere di palazzo Senatorio il sindaco Roberto Gualtieri, nella sua veste di commissario straordinario al Giubileo del 2025, presenterà alla stampa l’approvazione definitiva del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale. Il primo tassello per la realizzazione del nuovo termovalorizzatore che nelle intenzioni del sindaco dovrà risolvere una volta per tutte il problema della gestione dei rifiuti a Roma. Gualtieri illustrerà ai giornalisti l’esito della Valutazione ambientale strategica e presenterà la manifestazione d’interesse per la costruzione dell’impianto. Si tratta del bando con il quale Ama e Campidoglio cercheranno i partner industriali in grado non solo di realizzare il termovalorizzatore, ma anche di garantire alla capitale gli sbocchi necessari per la spazzatura fino alla data, l’obiettivo è il 2025, in cui l’impianto entrerà in funzione.