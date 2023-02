Dietro le quinte della sartoria vaticana. “Wojtyla e Ratzinger i più glamour”

Ogni Papa ha il suo stile, anche nel look. “Con Papa Francesco c’è stata una sterzata verso il minimal: le parole d’ordine sono sobrietà, semplicità, essenzialità. Alcuni elementi che si usavano con Giovanni Paolo II e con Benedetto XVI ora non vanno più, penso per esempio alle scarpe rosse, alla mazzetta, al camauro, a certi paramenti sacri. Meno rosso e viola, più nero. Meno accessori. Si va più al sodo, senza fronzoli”. A parlare è Ety Cicioni, titolare, insieme al socio Graziano Giordani, de I Sarti del Borgo, ultimi arrivati a Roma in quanto a sartoria ecclesiale, ma che dall’inizio degli anni duemila hanno bruciato le tappe, arrivando al livello di attività con tradizioni secolari, e anche oltre. Come la storica Gammarelli, che dal 1798 veste i papi. O Barbiconi, dal 1825. O Euroclero. I Sarti del Borgo sta a Borgo Pio (via del Mascherino 31), con un negozio con ampie vetrine su strada, anche se parte del loro lavoro è invisibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE