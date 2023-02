Finiti i festeggiamenti per la vittoria, il centrodestra è già in tensione per la Giunta

È finito (già) il tempo della gioia per la vittoria del centrodestra alle amministrative, ché la formazione della Giunta laziale è da giorni foriera di tensioni, in attesa dell’incontro di oggi tra i coordinatori regionali dei partiti che fanno parte della coalizione. Le riunioni bilaterali della settimana, infatti, hanno fatto trapelare quello che prima del voto si sospettava: difficile mantenere l’equilibrio tra Fratelli d’Italia e Lega, visti i numeri della vittoria. Dicono infatti da FdI: “In realtà la situazione è molto chiara”, alludendo alla forza delle percentuali. Ma non è poi così chiara per la Lega, la situazione, ferma restando la presenza di una forte componente femminile scelta in area FdI, e non è chiara neanche sui territori, dove si vorrebbe, sempre nella Lega, far pesare il pacchetto di voti portati.

