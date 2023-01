"Una scusa per farmi fuori". Parla Milani, il coordinatore romano di FdI commissariato da Meloni

“Per l’invito all’evento ho usato i contatti del mio cellulare, evidentemente a Giorgia la cosa è stata raccontata male, le ho chiesto di ripensarci, non si può usare un pretesto per farmi fuori, io rappresento il 70 per cento degli iscritti romani, i più numerosi di tutte le federazioni di FdI”. Massimo Milani non ci sta. L'ormai ex coordinatore romano di FdI si difende con il Foglio dalle accuse che hanno portato la premier e presidente del partito a commissariarlo. Sotto gli affreschi di palazzo Colonna è ancora il coordinatore di FdI nella capitale. Ance Roma che ieri mattina ha organizzato la presentazione dell’ “Osservatorio per il Pnrr e Giubileo” con il sindaco Roberto Gualteri e il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami non poteva immaginare che, proprio poche ore prima dell’inizio dell’evento, Milani si trovasse commissariato. “Penso sia stata solo una scusa per farmi fuori”, dice lui senza troppi giri di parole. Appena saputa la notizia, due giorni fa, ha scritto alla premier. “Le ho spiegato che quelle contro di me sono tutte illazioni senza alcun fondamento”.

