Il circolo Due Ponti festeggia trent'anni all'Auditorium e adesso punta a Roma sud

Tra padel, tennis, calcio e piscine un pezzo di Roma si muove, fa sport, cazzeggia. “L’idea era ricreare in città l’atmosfera dei villaggi Valtur. Ma il segreto del successo è stato rendere accessibile a tutti l’esclusività del circolo”, dice Emanuele Tornaboni che insieme a suo fratello Pietro ha dato vita a questa impresa

“Caro presidente, quanti siete? Ti faccio subito accomodare…”. E’ un qualsiasi mercoledì e il ristorante del Circolo Due Ponti è strapieno. Gente che va e viene, con prepotenti raggi di sole a riscaldare il pranzo dei soci. Il maestro di cerimonie è Emanuele Tornaboni, uno dei due fondatori, l’altro è suo fratello Pietro: il primo cura le pubbliche relazioni, l’altro segue l’aspetto manageriale. “Dove non arriva l’uno, c’è l’altro”, racconta Emanuele, fiero di una simbiosi che va avanti dal 1992, anno di fondazione del circolo punto di riferimento di quella che Roberto D’Agostino chiama “Roma godona”. La Roma nord fatta di avvocati (a non finire), notai, professionisti, e giornalisti, specialmente Rai: Saxa Rubra è a due passi. “Direttore carissimo…”. Questo spiega la gran frequentazione all’ora di pranzo: non ci sono i travet con mezz’ora di pausa. Quelli semmai vengono più tardi.