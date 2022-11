"Il termovalorizzatore di Roma va fatto". Parla il ministro Pichetto Fratin

“Il termovalorizzatore di Roma è un’opera essenziale dal punto di vista ambientale, lo dico anche in base al mio ruolo di ministro: è la soluzione giusta, la capitale oggi fa viaggiare decine di autocarri carichi di spazzatura verso il nord, un danno ecologico quotidiano e insensato”. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in quota Forza Italia del governo Meloni ha appena incrociato alla XXXIX assemblea nazionale dell’Anci a Bergamo il sindaco dem di Roma Roberto Gualtieri. Il primo cittadino davanti alla platea degli amministratori locali ha ribadito il concetto: “Per Roma l’unica alternativa al termovalorizzatore è una mega discarica. Per il trattamento del residuo indifferenziato sono le uniche due tecnologie disponinile, tertium non datur, è una decisione di buon senso, non una scelta politica”. E su questo il ministro è perfettamente d’accordo con lui. “Ad ogni iniziativa – dice – c’è sempre qualcuno che è contrario, ma chi governa ha il dovere di fare la sintesi e di fare l’interesse del paese, della Regione o del comune che amministra. Gualtieri è un mio avversario politico, ma penso che con la scelta del termovalorizzatore stia facendo l’interesse di Roma e dei romani”.

