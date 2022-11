Nuova ordinanza: la discarica di Albano resta aperta

L'invaso accoglierà i rifiuti della capitale fino al 15 dicembre in modo da evitare l'emergenza nei giorni precedenti al Natale. La situazione però resta precaria, la bonifica slitta in avanti e c'è ancora chi vuole fermare il termovalorizzatore

Un altro mese per evitare l’emergenza rifiuti nei giorni precedenti al Natale. Mentre i partiti della sinistra verde e un pezzo di Pd, in preda a un delirio inquietante, si fanno in quattro per cercare di fermare il progetto di un nuovo termovalorizzatore che risolverebbe la cronica emergenza capitolina, il sindaco Roberto Gualtieri è costretto a correre ai ripari e firmare una nuova ordinanza per prorogare, per la terza volta, la discarica di Albano.