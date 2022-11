Col calcio spettacolo Sarri ha sconfitto Mourinho e il gioco difensivo? Un bilancio verso il derby

Il derby di domenica sarà una grande sfida, la terza, tra José Mourinho e Maurizio Sarri. Nella passata stagione se ne assicurarono uno a testa: 3 a 2 per la Lazio all’andata e 3 a 0 per la Roma al ritorno. Coi biancazzurri a chiudere il campionato quinti con un punto in più dei giallorossi (64 a 63). Quest’anno le due squadre arrivano al primo derby con la Roma quarta a 25 punti e la Lazio quinta a 24: 16 gol fatti e 11 subiti dai giallorossi, 24 gol fatti e 8 subiti dai biancazzurri. Con i biancocelesti che in certe partite hanno fatto vedere il più bel calcio del campionato insieme al Napoli. Qualche cronista sportivo l’ha definito addirittura ‘artistico’. Una generale ammirazione che fa un po’ rosicare i tifosi giallorossi. La Roma, però, anche col suo calcio difensivo e sparagnino, riesce lo stesso a incamerare punti.

