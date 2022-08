Tutte le incognite sul termovalorizzatore di Gualtieri

L’appuntamento è per questa mattina alle ore 11.30. Il sindaco Roberto Gualtieri – ma sarebbe meglio dire il commissario straordinario al Giubileo Roberto Gualtieri – presenterà alla stampa in Campidoglio il piano rifiuti per la città di Roma che dovrà salvare la Capitale dall’emergenza monnezza, si spera, una volta per tutte. E’ il documento di circa 350 pagine che, tra i vari punti, contiene anche il nuovo termovalorizzatore. Dopo la presentazione alla stampa, alle 16, Gualtieri si recherà in Aula Giulio Cesare per illustrare il documento anche ai consiglieri capitolini. Proprio qui il sindaco aveva annunciato lo scorso 20 aprile l’intenzione dell’amministrazione di dotare la città di un impianto del genere. “Presenteremo il piano entro luglio”, aveva promesso poco dopo. Si arriva con qualche giorno di ritardo, ma il problema non è questo. Sull’impianto ci sono ancora diverse questioni che difficilmente saranno sciolte questa mattina. Non sarà oggi, insomma, il giorno dell’annuncio della localizzazione del nuovo termovalorizzatore. E’ noto che Gualtieri vorrebbe costruirlo a Santa Palomba, zona industriale della Capitale fuori dal raccordo, lungo la via Arderatina, ma l’area non è stata ancora acquistata. L’altra questione è il meccanismo amministrativo, la gara, che assegnerà la realizzazione del termovalorizzatore. Anche su questo non ci saranno risposte.

