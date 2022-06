Zingaretti in imbarazzo. Manca un anno alle elezioni, ma la sua successione è già un caso

Per le primarie di centrosinistra è già in campo l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Settimana prossima si candiderà anche il vicepresidente Daniele Leodori. Il governatore che per 10 anni ha guidato il Lazio per adesso non si schiera. Mentre l'ex presidente della Provincia Enrico Gasbarra osserva interessato