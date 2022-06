Fuga dalla città. Alle Terme di Caracalla arrivano i dinosauri. Meglio fare un salto in Costa Smeralda

In attesa della stagione dell'opera, il sito archeologico sarà trasformato nel Department of Prehistoric Wildlife di Jurassic World. Un'alternativa

Il caldo dà alla testa, la città è tornata ad essere invivibile e alle Terme di Caracalla - in attesa di Bernstein, Rossini, Bizet, Claudio Baglioni e Roberto Bolle - arrivano persino i dinosauri di Jurassic World, capaci di trasformare l’imponente complesso archeologico nel campo base del Department of Prehistoric Wildlife. Aiuto! L’unica cosa da fare, è fuggire. Al Premio Costa Smeralda, ad esempio, che da Roma raggiungiamo con la giurata Chiara Valerio. Ci sono anche Lidia Ravera e Benedetta Craveri che indossa una camicia dello stesso colore delle copertine della Adelphi che pubblica i suoi libri. Il Premio Saggistica lo vince lei con la “sua” Virginia Verasis e Michele Mari per la Narrativa.