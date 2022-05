In Campidoglio tutti pronti per la finale della Roma a Tirana, ma con scaramanzia

Tra gli scranni dell’aula Giulio Cesare e alla buvette del Campidoglio si parla molto meno di prima. No, non c’entrano niente le frizioni di maggioranza sul termovalorizzatore. Su palazzo Senatorio è calato sinistro il silenzio della scaramanzia. Nella Capitale si attende un evento più sentito del Giubileo. Mercoledì prossimo si gioca a Tirana la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. E la fede calcistica divide in due l’Assemblea capitolina, travalicando gli schieramenti politici. “Purtroppo in questa consiliatura è pieno di laziali agguerriti che ci aspettano al varco”, dici Federico Rocca, consigliere di FdI, ma in questo caso soprattutto presidente del Roma Club Campidoglio. Roberto Gualtieri è il primo sindaco veramente romanista dopo quasi 30 anni: Rutelli è laziale come Alemanno e Raggi, mentre Veltroni è tifoso juventino. Solo di Marino si vociferava la fede giallorossa, ma il sindaco posò apposta con indosso una sciarpa per metà romanista e per l’altra biancoceleste. E dunque Gualtieri ha tutta l’intenzione di volare in Albania per sedersi tra i 21mila della Kombëtare Arena. La riserva ancora non è sciolta, ma chi è vicino al primo cittadino ha pochi dubbi: “Alla fine andrà sicuramente”. Le titubanze nascono sempre dalla cabala: “E se poi la Roma perde?”. “E in quel caso diranno che Roberto porta sfiga”, scherzano in Regione da dove invece, è certo, non arriverà Nicola Zingaretti, romanista, ma timido. Sorge ulteriore domanda: Gualtieri porterà con sé l’assessore allo Sport? Qui nasce un nuovo dilemma. A gestire le deleghe c’è Alessandro Onorato: lazialissimo. “Ho scelto di non andare, rispetto le passioni calcistiche. Le ritengo sacre”, ci ha spiegato. Mancherà Onorato, dunque, ma un altro membro della giunta a Tirana ci sarà senz’altro: l’assessore alla Città dei 15 minuti Andrea Catarci. “Sono abbonato in curva Sud da anni e sono stato estratto per il biglietto”. Niente tribuna autorità. “Eh no, a stringere la mano al sindaco di Rotterdam ci penserà Roberto, io starò tra i tifosi, ci incontreremo fuori”.

