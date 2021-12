Artisti con doppio cognome esposti in palazzi nobiliari e milanesismi amatriciani

Un coccodrillo turchese, una giraffa a pois, un rinoceronte fluo, un leone arancione e un cobra color bronzo. Siamo finiti allo zoo? No, a Palazzo Colonna, per la mostra Paradisus - tra Sacralità e Magia, che ha chiamato a raccolta il bel mondo romano

Un coccodrillo turchese, una giraffa a pois, un rinoceronte fluo, un leone arancione e un cobra color bronzo. Siamo finiti nello zoo di Seletti? No, a Palazzo Colonna, che per la mostra Paradisus tra Sacralità e Magia si trasforma e svela grandi bellezze percepite da pochi in un immaginario Giardino dell’Eden. Paolo del Gallo di Roccagiovine, Esteban Fuentes de Maria e Vittoria Notarbartolo di Villarosa gli artisti, Costanza Longanesi Cattani la curatrice, Ascanio Colonna ed Elena Cardino i padroni di casa, l’ambasciatore del Belgio Pierre-Emmanuel de Bauw, Antonia De Mita, Lupo e Dana Rattazzi gli ospiti con Pietro Ruffo, reduce dalla mostra in Vaticano Tutti. Umanità in cammino. Brindisi con Benedetta Lignani Marchesani che continua al de Russie – con un albero di Natale di Giorgio Armani e gli affreschi di Gio Bressana – con Pietro Peligra, Ceo di RS Productions, elegantissimo, Pascal Vicedomini del Capri Hollywood, Valeria Bilello, Gianfranco Rosi e Benedetta Palermo (che coppia!), Vittorio Grigolo che arriva dopo la sua Tosca e Tony Renis che produrrà il suo album Verissimo. Ah, sì, c’era anche Richard Dreyfuss, ma i tempi de Lo squalo sono lontani. Goodbye amore mio!