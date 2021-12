Alla presentazione (soporifera) del libro di Laura Boldrini preferiamo la simpatia di Bèlen

Tra serate esclusive e feste natalizie. Se Milano chiama, Roma risponde

È un attraversamento poetico d’immagini The Earth will come to laugh and Feast, il libro con le foto di Roger Ballen e le parole di Gabriele Tinti, “un accumulo di entusiasmi, lesioni e ossessioni” presentate al Macro quando Laura Boldrini, alla Galleria Sordi, parlava del suo (Questo non è normale, Chiarelettere) con la sardina Jasmine Cristallo e Peppe Provenzano. Dopo, abbiamo avuto bisogno di distrarci con (più di) un gin tonic alla serata Dodo Pomellato per l’apertura della nuova boutique con Belen Rodriguez, Luis Sal e Veronica Ferraro, tra mini hamburger e french fries.

Se Milano chiama, Roma risponde grazie a Paride Vitale, un pr che sta sempre avanti, anche nell’organizzare le feste natalizie. Per la sua, con Elisa Albanese di Bialetti, regala agli ospiti un torneo di Burraco “very cosy”, amatissimo da Maurizio Cattelan, Ilenia Durazzi, Ilaria D’Amico, Valentina Tagliamacco e Stefano Seletti. Annie Mazzola supervisiona ogni cosa dall’alto delle sue scarpe leopardate e il brio delle sorelle Toledo ci travolge. Vincono Ghemon, Lady Tarin, Ugo Morosi di Parco 1923 e Francesca Fogar che dal palco fa un discorso che capisce solo lei, ma poco importa: tanti applausi e risate fino alle lacrime.