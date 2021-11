Gualtieri perde l'autobus, guai seri all'Atac

Le mosse del sindaco e lo stallo in Campidoglio. L'ad e presidente della municipalizzata, Giovanni Mottura, ha rimesso il mandato, ma le dimissioni sono state congelate perché le nuove nomine non sono arrivate

Nuova grana per Gualtieri. Si chiama Atac. Il sindaco avrebbe convinto l’attuale ad di Atm, Arrigo Giana, a gestire l’azienda. In Campidoglio è giunta la lettera dell’attuale ad e presidente Giovanni Mottura che ha rimesso il mandato. Eppure le dimissioni sono state congelate, le nuove nomine non arrivano. E la vicenda assume contorni misteriosi.

Dall’assessorato alla Mobilità avrebbero chiesto di tenere Mottura per gestire la delicatissima partita concordato. Il 31 dicembre scade il termine per ripagare gli ultimi 625 milioni. Gualtieri gli avrebbe offerto un incarico ad hoc, ma Mottura a queste condizioni non sarebbe disposto.