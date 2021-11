Panini di celluloide, a Roma va in scena il film “Tosca” di Magni, restaurato

La presentazione al Piccolo Cinema Eden dell’hotel del gruppo Dorchester in via Ludovisi. Tutte le attese, però, sono per il cibo

Sotto l’Arco di Giano, la voce di Nadine Sierra canta Je veux vivre dans le rêve ed è in realtà davvero un sogno, visto che possiamo vedere quel monumento restaurato e aperto dopo ventotto anni. Il merito va soprattutto alla Fondazione Alda Fendi Esperimenti, che affida l’opening a Raffaele Curi che rinchiude nella cancellata settanta kimoni nuziali originali giapponesi, protagonisti dei nove minuti della lice-action “Nü shu: le parole perdute delle donne”.

Ci emozioniamo nel rivedere al Piccolo Cinema Eden dell’hotel del gruppo Dorchester in via Ludovisi, la versione restaurata de “La Tosca” di Luigi Magni. L’attenzione va tutta ai pop corn e ai panini gourmet creati da Fabio Ciervo, ma soprattutto ai protagonisti indimenticabili di quel film: Gigi Proietti, Vittorio Gassman, Aldo Fabrizi e Monica Vitti a cui dedichiamo un brindisi per il suo compleanno. Si continua all’Auditorium Parco della Musica alla 61esima edizione dei Globi d’Oro con Renato Pozzetto, Donatella Finocchiaro, Emma Dante, Giuliano Montaldo e un sempre più zen Kim Rossi Stuart, presto papà per la terza volta. Gran finale tra marmi di Carrara, busti papali, mobili decò e l’architettura del Piacentini all’Arcangelo Chorus.