Crollo degli aspiranti preti in Italia: -28 per cento in dieci anni

Photo by Channel 82 on Unsplash

Ci si organizza già per un futuro non roseo. Così un singolo parroco sovrintende più comunità con l'aiuto di altri sacerdoti o del laicato

I seminaristi italiani sono 1.804. La maggior parte è in Lombardia (266), in coda c’è l’Umbria (12). I numeri li ha forniti l’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Cei. Niente di improvviso o di traumatico: è la conferma di una tendenza che va avanti da decenni, se si considera che nel 1970 i seminaristi erano 6.337. Tra il 2009 e il 2019, il calo è stato del 28 per cento. Seminaristi pochi ma più maturi: il 43,3 per cento ha tra i 26 e i 35 anni, mentre ha tra 19 e 25 anni il 42,2 per cento degli aspiranti sacerdoti. I numeri sono chiari e la proiezione per il futuro è tutto meno che rosea.

Già da tempo diverse diocesi si sono attrezzate, istituendo unità pastorali che raggruppano più parrocchie o favorendo la collaborazione tra le stesse. Un parroco che sovrintende più comunità, avvalendosi di sacerdoti collaboratori (quando va bene) o contando sul laicato. Non di rado anche le celebrazioni domenicali sono calendarizzate a rotazione o alternate con liturgie della Parola.

La prospettiva per l’Italia, insomma, non è diversa da quella che già interessa altri paesi europei: niente più messa sotto casa. Una sfida che farà del cattolicesimo sempre più una religione dove a contare è la fede e non l’abitudine.