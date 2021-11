Gualtieri sotto pressione dei cittadini (magari suoi sostenitori) sul tema “grande pulizia”

Il nuovo sindaco per Natale ha promesso di far trovare sotto l’albero una Roma pulita. Ma sui social spuntano fotografie di cumuli di monnezza. I romani avranno la pazienza di lasciarlo lavorare?

Sono i primi giorni di sindacatura di Roberto Gualtieri e il neosindaco è tornato dalla riunione dell’Assemblea Anci con l’annuncio di una cabina di regia flessibile con governo e regioni per le questioni legate al Pnrr, e con un progetto di collaborazione con il sindaco di Milano Beppe Sala sul trasporto pubblico (“è giusto che le grandi città metropolitane si muovano, anche in modo informale, per chiedere cose specifiche e realizzarle”, ha detto Gualtieri). E dovrebbero essere i più belli, i primi giorni di sindacatura, solo che nel caso di Gualtieri i giorni sentono il peso di quelle che il sindaco stesso ha chiamato “forti aspettative”. Dei cittadini. Cittadini – anche e forse soprattutto suoi sostenitori (con particolare accanimento da parte di giornalisti e professionisti) – che quasi quasi non lo fanno respirare, il Gualtieri che per Natale ha promesso di far trovare sotto l’albero una Roma pulita: ecco che postano, su Facebook, Twitter e Instagram, fotografie dei cumuli di monnezza che il sindaco ha messo al primo punto della sua agenda, con didascalie che indirettamente mettono pressione: ecco Roma; ancora Roma; Roma oggi.