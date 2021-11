Caro Gualtieri, ecco tutto quello che non va

Il comune è importantissimo, ma un ruolo centrale per i servizi e il decoro della città lo giocano, i municipi. Quindici mini città (il meno popoloso, l’VIII ha 130.784 residenti, il più abitato, il VII ne conta quasi il doppio, 305mila). Le nuove giunte sono quasi tutte – 14 su 15 – di centrosinistra, allineate con Roberto Gualtieri. Quand’è che se qualcosa non funziona potremmo prendercela con loro? Andiamo con ordine. L’ente municipio è regolato dall’articolo 26 dello statuto di Roma Capitale che lo dota di autonomia gestionale e finanziaria. Lo stesso articolo stabilisce quali sono le sue competenze. Certamente se non riusciamo a rinnovare la carta d’identità possiamo arrabbiarci con loro. I servizi demografici sono questione municipale. Lo stesso vale per la manutenzione stradale, il verde, le scuole, il commercio su area pubblica e i servizi sociali. Ma qui le cose si fanno più complicate perché le competenze si sovrappongono a quelle comunali.

