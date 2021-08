"Faticosa e complicata, a Roma vedi il bello anche se non c'è”. Parla Nada

Roma? “All’inizio, per me che venivo da un paesino, è stata una metropoli, la città delle scoperte e delle mille esperienze, quella dove tutto è iniziato ed è continuato dai primi anni ‘70 ai primi del Duemila. Oggi non ci vivo più, di certo non perché non ci stessi più bene. Per motivi di famiglia mi sono spostata in Maremma, ma continuo a frequentarla e a vedere gli amici che ho lì. Amo Roma, perché nonostante sia faticosa e complicata, è positiva. E’ una città che ti fa vedere il bello anche quando non c’è, che ti fa immaginare e dimenticare. La politica non mi interessa più, ma se ci sono cose che non funzionano, è colpa nostra, perché siamo noi uomini a distruggere sempre tutto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE