Come nasce il papocchio riciclato di Hirst a Villa Borghese

Fra poche settimane, il “giardino dei ciliegi” di Damien Hirst, centosette pannelli dipinti durante i mesi di lockdown in un’urgenza di catarsi e già esposti in un immenso murale a Londra, andranno in mostra alla Fondation Cartier di Parigi fino a novembre. Non sappiamo se l’abbiate vista, riprodotta sui quotidiani d’Oltremanica e sui maggiori siti di critica d’arte; si tratta però di un’opera di impatto cromatico e forza vitale dirompenti almeno quanto appaiono invecchiati e ormai privi di ragione storica gli ottanta manufatti scelti dalla più grande operazione commerciale di Hirst, “Treasures from the wreck of the Unbelievable”, che quattro anni dopo la grande esposizione veneziana alla Punta della Dogana e a Palazzo Grassi, dall’altroieri sono comparsi alla Galleria Borghese, in una di quelle mostre modello “dialogante” fra antico e nuovo che al momento piacciono moltissimo ai curatori e che talvolta riescono molto bene, vedi la mostra dedicata ad Alberto Savinio a Palazzo Altemps.

