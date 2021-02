Per ripartire serve un'arte liberata

Cosa cerca il pubblico in un’opera d’arte? Erudizione? Intrattenimento? Evasione? Le opere possono essere utili strumenti per capire meglio la società, manifestazioni di un senso comune che riescono a rendere visibile l’invisibile. Oppure l’arte offre un’occasione di uscire per un momento dagli ordini sociali, facendoci evadere attraverso i sensi; in questo caso si potrebbe parlare di arte “inutile”? Quello dell’applicazione sociale dell’arte è un quesito in costante evoluzione, specialmente in tempi recenti, ma i cui principi base dovrebbero rimanere invariati. Ce ne siamo occupati recentemente (“l’arte non è l’ostetrica della società”) e se le fondamenta non sono chiare, nulla di solido e di significante può essere costruito. Se non si ha ben chiaro che ruolo possano assumere l’arte e gli artisti nella società, ciò che resta è un sentimento di confusione in sospeso tra la convinzione pigramente ereditata che l’arte deve essere comunque presente a un certo punto ma non sappiamo bene perché e un generale senso di inutilità.

