Raggi all'attacco. Così la sindaca approfitta dei temporeggiamenti altrui

Roma. Sembrava andasse peggio, addirittura a un certo punto sembrava andasse malissimo (quanto a consenso eroso e a numero di assessori allontanatisi dalla giunta). E invece. Invece Virginia Raggi, sindaco ricandidato senza l’unanimità dei suoi, e oggetto, come lei stessa ha dichiarato, di vari tentativi trasversali per convincerla a rinunciare (tra cui quello ufficioso dell’ex premier Giuseppe Conte), si ritrova oggi con una sorta di vantaggio oggettivo non tanto per merito, quanto per temporeggiamento altrui. E se Conte e Goffredo Bettini, Enrico Letta e il responsabile Enti locali pd Francesco Boccia pensavano a uno scenario con Nicola Zingaretti protagonista, il combinato disposto delle dichiarazioni di Luigi Di Maio in direzione della blindatura di Raggi, nonostante Di Maio non sia un fan di Raggi, e delle parole di Conte pro Raggi e persino dell’endorsement indiretto della nemica interna storica Roberta Lombardi (che una candidatura Zingaretti l’avrebbe trovata imbarazzante per il M5s in Regione), hanno fatto sì che, nelle sacche dell’indecisione pd, la sindaca ne uscisse rafforzata, e convinta di arrivare al ballottaggio, al punto che i Cinque stelle dicono pubblicamente che “sarà il Pd a doverci sostenere al secondo turno” e non viceversa.

