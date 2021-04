Le messe individuali vietate in San Pietro

Stop alle ritualità da "nostalgici": un polverone che si sarebbe potuto evitare

Il cardinale Joseph Zen, 89 anni, ha fatto sapere che se non fosse per la pandemia prenderebbe il primo volo per Roma e si inginocchierebbe davanti a Santa Marta fino a quando il Papa in persona non deciderà di revocare la disposizione della Segreteria di stato che dallo scorso 22 marzo ha proibito le celebrazioni individuali in San Pietro e ha confinato nelle Grotte vaticane i sacerdoti (“autorizzati”) che vorranno celebrare secondo la forma straordinaria.

Pubblicità

Il caso si ingrossa e la domanda che sorge spontanea è se fosse proprio il caso di far scoppiare un pandemonio. Si dice che la messa individuale era perlopiù celebrata nella forma antica da “nostalgici” e che quindi bisognava intervenire. Perché? Era proprio così impellente ora, al di là di come uno la pensi nel merito e di quale rito prediliga? A ideologia non si sta rispondendo con ideologia? Il cardinale Müller, che certo non può essere incluso fra i “tradizionalisti” (frequentava padre Gutiérrez), ha usato l’immagine della basilica trasformata in museo, proprio l’opposto di quel che Francesco ha sempre detto e voluto. Con tutti i problemi che ha la Chiesa oggi, forse quello delle messe alle 7 del mattino non era così impellente.