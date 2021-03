Il Testimone dei cristiani

Si avvicina la Pasqua dei cristiani, e nel frattempo si parla molto di (quasi) scismi tedeschi. Si avvicina la Pasqua dei cristiani, che non ha città più sacra di Roma dove essere celebrata, e per capire perché bisogna sempre partire da Lutero. Che dopo aver visitato l’Urbe rassicurava gli amici che vestigia degli apostoli, lì, non ne aveva viste. Anzi, scrisse proprio che “a Roma non si sa dove siano i corpi dei santi Pietro e Paolo, o addirittura se vi siano”. Ma c’è un testimone che lo smentisce. Un testimone muto. Che stava lì dall’inizio, o per così dire esisteva dal principio della Storia. Un monolite di granito rosso, scolpito quattromila anni fa a Eliopoli in onore del dio Sole. Un obelisco strano, come segnato dal destino: senza punta, perché il granito si ruppe già allora. E muto: è l’unico su cui non siano stati scolpiti geroglifici o numeri. I romani lo portarono ad Alessandria, poi il capriccioso Caligola, che stravedeva per i cavalli, lo fece trasportare a Roma per fare da segnacolo in mezzo alla spina del suo circo privato che si stava facendo costruire ai piedi del colle Vaticano, nei giardini di Agrippina.

