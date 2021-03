Quando la cultura diventa religione

Da tempo mi domando perché la questione omosessuale è diventata l’orizzonte intrascendibile del moderno e del postmoderno, perché è su quello, il giudizio di fatto e di valore sull’amore che non dice (non diceva) il suo nome, che si misura il progresso della mentalità contemporanea. Uno dice il cubismo, l’architettura razionalista, le donne, i neri, il rock, l’intelligenza artificiale, che so, invece si torna sempre lì. Basta guardare la Chiesa cattolica per rendersene conto. Ora c’è questa ulteriore polemica asprigna, dopo che sulla liceità del giudizio in materia gay si è giocato da subito il programma morale e pastorale di Papa Bergoglio. Nella contesa con i custodi della fede dell’ex Sant’Uffizio ha evidentemente ragioni da vendere il cardinale di Vienna Christoph Schönborn, che dissente: una volta stabilito che per la Chiesa il matrimonio sacramentale, raro come un uccello in estinzione della Papuasia, è la regola, la regola del magistero, quella regola una Chiesa che sia anche madre non può non trascenderla benedicendo non già l’unione tra persone dello stesso sesso ma le persone sì, quelle sì, certo. Non facile distinguere tra unione e persone quando le persone si uniscono e chiedono la benedizione, ma ci si proveranno, fra tomisti e domenicani una soluzione sono condannati a scovarla, e forse ne hanno i mezzi.

