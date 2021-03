Il programma per Roma in pillole, secondo Forza Italia. Parla Gasparri

"Bertolaso si sta occupando di cose urgenti, non ha tempo per il chiacchiericcio", dice il senatore azzurro. "Non contestiamo il diritto degli altri di proporre candidature, ma che siano congrue. No sperimentazioni".

Un programma per Roma in pillole, in cui fissare gli obiettivi – come il rafforzamento dei poteri di una città che sia davvero “grande capitale internazionale del mondo sviluppato” e non “capitale mediorientale” – e in cui si tocchino tutti i punti critici: dal verde urbano al Tevere ai rifiuti alla mobilità alla casa alla sicurezza alla salute agli anziani ai minori alle periferie, fino all’auspicata trasformazione in “smart city”. A monte del programma in pillole, un libro di 700 pagine che va nel dettaglio su tutti i temi esaminati. Sono le analisi e le idee di Forza Italia per Roma, e il commissario romano di FI e senatore Maurizio Gasparri illustra l’opera partendo dalla gestazione.