Tutti a casa per metà, almeno per ora, tra dubbi e stati d’animo down. Oramai, se si viene chiamati per fare un tampone al naso, si reagisce come quando ricevevamo l’invito per andare al Met Gala o alla prima a La Scala. Bei tempi. Abbiamo provato quel brivido prima di incontrare Kim Rossi Stuart: tampone per tutti e gratis, manco fosse un buffet. Pensiamo al titolo del film di Francesco Bruni di cui è protagonista (“Cosa Sarà”) come a una domanda a cui però oggi sa rispondere solo qualche espertone’ (de che?) presenzialista della tv. Se tutto è incerto, resta almeno il ricordo del red carpet della Festa del Cinema di Roma con Gianfranco Rosi, i gemelli D’Innocenzo e Thom Yorke con la neo moglie siciliana Dajana Roncione: lui in nero è ok; lei un po’ meno con quell’abito rosso abbinato a stivaloni di pelle lunghi e marroni, peccato.

Pubblicità

Pubblicità