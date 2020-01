Francis Bacon, er Pancetta… La filosofia coatta di Giulio Armeni

Gli studenti di filosofia e gli appassionati lo troveranno spassosissimo. Parliamo di Manuale di filosofia coatta di Giulio Armeni (Momo edizioni, 108 pp., 13 euro), libro che rispiega le teorie dei maggiori filosofi in versione coatta, come fossero riletti da un ragazzetto di periferia, col suo bel vernacolo romanesco. Il testo ha una gestazione lunga, visto che è nato tra i banchi di scuola. “Al liceo avevo un professore severissimo ed ero terrorizzato dalla materia. Così, un po per gioco,...

