Cinematografari

"Buoni sentimenti", "rifiuto dell’astio, dell’insulto e dell’intolleranza": le parole di Mattarella il primo dell’anno non sono state ascoltate dai militanti nostalgici del duce, viste le vergognose aggressioni al Verano. A fatica, ci distraiamo grazie alla “Linfa” positiva e vitale che Carlotta Cerquetti ha messo nel suo nuovo film tutto al femminile con le “resistenti” del Pigneto dai nomi curiosi, da Lola Kola a Lilith Primavera, accolte come star dal pubblico nelle serate ai cinema Aquila e Farnese. Tolti i molti romani di Vigna Clara con abbronzature artificiali, ce ne sono alcuni che al mare, con famiglie o amici, ci sono stati davvero. Poco distante dai Ferragnez, ha scelto le Maldive Alessia Marcuzzi, mentre lo splendido resort Gili Lankanfushi in cui alloggiava Albertina Marzotto andava a fuoco. “E’ stato un incubo”, scrive lei su Instagram, tutti salvi per fortuna, tanto affetto al suo rientro da figli, nipoti e dai bassotti Strudel e Pinot. Fiamme (finte) come le statue allo studio 10 di Cinecittà, location scelta da Jeremy Scott per la sua prima sfilata Moschino a Roma. Il suo è stato un vero e proprio omaggio alla Città Eterna e a Fellini, un viaggio onirico tra passato e presente. “Queste generazioni non credono a politici o santi, ma solo ai cantanti”, canta il rapper Salmo, inseparabile da una Elisabetta Canalis più sexy che mai. L’attrice Maria Pia Calzone è pronta per nuovi progetti come la giovanissima Irene Vetere, lanciata da Virzì. Con l’hairstylist Massimo Serini e la naturopata Claudia Zanella parliamo di cibo (che scarseggia) e di libri che dovrebbero uscire; Claudia Gerini applaude focosamente il modello Jon Kortajarena, il fiato dei presenti si ferma all’arrivo della super top Nadja Auermann, ma alla fine è Sandra Milo la più fotografata e ammirata, “La Favorita” per dirla alla Lanthimos, il cui film è assolutamente da non perdere.