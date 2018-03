Leu apre al M5s

Roma. Se gli si chiede un mea culpa, subito protesta. “Io non avevo detto che ero contrario all’alleanza con Nicola Zingaretti”. Stefano Fassina ci tiene a precisare: “Avevo detto che non c’erano le condizioni programmatiche, all’epoca, per un’alleanza”. Il che, osserva l’economista romano, appena rieletto alla Camera con Liberi e Uguali, “è cosa ben diversa”.

Sarà, Fassina, ma molti la videro come una sua chiusura al Pd.

“Al contrario. Proprio inducendo Zingaretti a rinunciare all’accordo con Beatrice Lorenzin, e a prendere impegni seri su ambiente e sanità, ho contribuito a far maturare le condizioni perché si trovasse la quadra”.

Insomma, riconosce che allearsi con Zingaretti…

“Era la scelta giusta, sì”.

Quello del Lazio è un modello, per ricostruire un centrosinistra largo?

“Non c’è dubbio che bisogna superare l’attuale divisione. Ma ci andrei piano a parlare di modelli: le questioni da risolvere, sul piano nazionale, sono molto più complesse”.

Però diciamocelo: Leu non è andata affatto bene il 4 marzo.

“Non ho difficoltà ad ammettere l’insuccesso. Del resto, ci siamo presentati a queste elezioni non come una forza politica nuova, ma come un Pd pre-Renzi”.

Una riedizione della “Ditta”?

“Una riedizione dello stesso programma, più che altro. Senza alcun ripensamento su questi trent’anni di neoliberismo”.

Serve una rottamazione in Leu?

“Non ho paura a dirlo. A patto che però si intenda rottamazione come riforma di proposta e di idee, non come semplice ricambio generazionale”.

Che fare, coi Cinque stelle?

“Dobbiamo certamente dare disponibilità al dialogo. Su lavoro ed economia c’è piena sintonia. Conosco e stimo molto il professor Pasquale Tridico, indicato da Di Maio come ministro del Lavoro”.

Se è per questo, lei stima anche Alberto Bagnai.

“Non lo nascondo. Ma la sua scelta di schierarsi con la Lega lo pone sulla sponda opposta rispetto alla nostra”.

E invece i grillini da che parte stanno?

“Io dico che sulle questioni socio-economiche, e su quelle che riguardano l’eurozona, ci sono le condizioni per un’intesa. La svolta, però, in Parlamento può imprimerla solo il Pd. I nostri numeri sono quelli che sono”.