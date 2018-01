Balli e magni

In giorni noiosi in cui tutti parlano solo di influenza o propongono, come il sindaco di Firenze Nardella, lo strano “gioco” del cambiare il finale alla Carmen, c’è chi si diverte facendo divertire davvero. Nella sua bella casa a piazza Farnese, la produttrice Maria Carolina Terzi festeggia il suo compleanno e quello di Chicco Testa. Livia Azzariti è la prima ad arrivare, seguita dal sexy artista Paolo Canevari (ex della Abramović) con la regista Maddalena Maggi (che coppia!), da Roberto D’Agostino con un cappello vittoriano e da Giuseppe Di Piazza, direttore del Corriere Roma, con la pr Patrizia Biancamano. Gli scrittori Chiara Valerio, Antonio Pascale e Teresa Ciabatti mangiano cioccolata sul divano, ma a mezzanotte, la finalista allo Strega va via di corsa come Cenerentola senza però perdere la scarpetta. Il presidente del Coni Giovanni Malagò e l’AD di Vision Film Nicola Maccanico, arrivano per la torta.

Il party più divertente? Quello per il compleanno di Antonella Rodriguez Boccanelli all’Hotel Plaza. Tema della serata, il matrimonio, con sale piene di cibo, champagne e vini prodotti dal marito Andrea Formilli Fendi, confetti, macarons e accessori per gli invitati vestiti da cerimonia. Da Melania Rizzoli a Ginevra Elkann, dal conte Vanni Leopardi a Gianna Nannini ( in smoking), da Stefania Prestigiacomo all’imprenditrice Francesca Ferrone, da Alba Parietti (in nero come le attrici ai Golden Globes) – il più chic Paride Vitale, arrivato da Dubai vestito da sceicco. Danze scatenate con Paola Spinetti, Ursula Seelenbacher, il designer Alvise Orsini, Gabriele Muccino, l’attrice Francesca Valtorta e l’artista Yuri Ancarani. Gran finale al Jackie’O con la sua regina, Beatrice Jannozzi. And everyone lived happily ever after.