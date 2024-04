Ecco la destra di oggi: profana e permalosa

Lollobrigida querela la Di Cesare trasformando così una comunista in una martire della libertà d'espressione. Anzichè destri, maldestri

C’era la destra divina, battezzata dal Pasolini dell’ultima poesia, una destra ideale che idealmente amavo. Ora c’è una destra profana, avvocatesca e permalosa, complessata e senza stile. Io che di complessi ho soltanto quello di superiorità, mentre di stile ne ho pieni gli armadi, osservo i governativi con grande fastidio. Come scrisse Orwell “patriottismo e intelligenza devono ricongiungersi”. Ma le querele dei patrioti contro i nemici della patria (mi riferisco a Meloni vs Canfora e Lollobrigida vs Di Cesare) vanno in direzione opposta. Credo che il ministro abbia fatto bene a parlare di sostituzione etnica, fenomeno ignoto solo ai ciechi e a chi non esce mai dai quartieri alti, e credo che la filosofa abbia fatto malissimo a definirlo “neohitleriano”. Poi purtroppo Lollobrigida è riuscito a fare di peggio: l’ha querelata. Col bel risultato di trasformare una comunista in una martire della libertà di espressione. Anziché destri siano chiamati maldestri.