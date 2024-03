Rai Tre è finalmente varia: ci sono la sinistra e la destra

Grazie al governo Meloni la rete pubblica è capace di ospitare due visioni opposte: una che vuole abbassare l'uomo verso la bestia, l'altra che cerca di alzarlo verso l'eroe

Si ammiri il nuovo, inimmaginabile, incredibile pluralismo di Rai Tre. Domenica sera per vedere la prima puntata di “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini sono incappato nell’ultima parte di “Indovina chi viene a cena” di Sabrina Giannini, programma agli antipodi. La Giannini è sacerdotessa dell’animalismo, Sylos Labini è apostolo del patriottismo (l’esordio era dedicato a D’Annunzio, e io che di D’Annunzio credevo di sapere tutto ho scoperto luogo e dettagli del suo matrimonio con Maria Hardouin di Gallese, mentre le prossime puntate saranno su Marinetti, Guareschi, Mazzini). Grazie al governo Meloni (non vedo a quale altra entità si possa attribuire questo miracolo) Rai Tre è finalmente varia, capace di ospitare due visioni opposte, una che vuole abbassare l’uomo verso la bestia, l’altra che cerca di alzarlo verso l’eroe. Insomma sulla stessa rete, in orari diversi, ci sono la sinistra e la destra.