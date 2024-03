Padre Pio è un santo della Madonna, in un libro

Tutto fa brodo, e qui ce n'è tanto. Curiosità e fatti riguardanti il santo, tra cui l'ultima messa il 22 settembre 1968

“Pio. Un santo della Madonna” non è il titolo che darei a un mio libro sul grande Santo garganico. Non sono spiritoso come Giuseppe Signorin alias Mienmiuaif, autore del testo pubblicato da Berica Editrice. Però sono cattolico e credo al molto cattolico “tutto fa brodo”. Qui, preparato da un cuoco specializzato nel mescolare cristianesimo e cultura di massa, di brodo ce n’è parecchio: bilocazioni, stigmate, Sant’Agostino, mistiche, beate, cardinali perseguitati dai comunisti (se un cardinale è amico dei comunisti bisogna sospettare di lui e non sto alludendo, il nome lo faccio senza problemi, Zuppi)... Non sapevo nulla di Van Thuan e ora ne so. Non sapevo nulla di Shia LaBeouf e ora ne so. Sapevo qualcosa dell’ultima messa di Padre Pio (domenica 22 settembre 1968), sapevo che era stata celebrata in latino, come se il balordo Vaticano II non fosse mai esistito, sapevo che il celebrante stava malissimo, ma leggere il resoconto mi ha colpito e mi ha spinto a cercare su internet le relative immagini. Ho visto un filmato di bassa qualità e superiore utilità, perfetto per mettersi a piangere e per pregare insieme a un vecchio in agonia, rappresentante, quella domenica sul Gargano, Cristo in croce e tutti noi che in croce siamo o saremo.