Gli uomini senza identità uxordipendenti

Marcello Veneziani ha trovato la parola giusto per definire la ragione primaria di tante uccisioni di donne

Uxordipendenza, ecco la parola giusta. L’ha trovata Marcello Veneziani e l’ha scritta in "L’amore necessario” (Marsilio), libro sull’amore nell’epoca del disamore. L’ha scritta nelle pagine sul cosiddetto femminicidio, “obbrobrio giuridico” e parola sbagliata come poche. La molla primaria di tante uccisioni di donne, spiega Veneziani, è la dipendenza. “Come la tossicodipendenza, è una dipendenza tossica, patologica e ossessiva. Come chiamarla? Uxordipendenza”. Gli uxordipendenti sono uomini che “se avessero un minimo di dignità maschile, di orgoglio virile, si allontanerebbero, guarderebbero altrove, rifacendosi una vita. Ma la loro virilità è fragile. Insomma, chi uccide non è l’antico Maschio Padrone, ma il tossicodipendente dalla sua donna”. Ecco spiegato bene il motivo della non pericolosità di noi maschi veri, maschilisti seri: non perché siamo buoni (“nessuno è buono”) ma perché siamo indipendenti.