Non gli bastava azzannarci, ora i rottweiler ci precipitano in testa

Il cane caduto da un balcone di via Frattina a Roma sulla testa di una donna incinta rappresenta plasticamente la sostituzione cani/bambini avvenuta in Italia, paese di cucce piene e culle vuote

Cosa ci fa il cane dei macellai tedeschi nella via delle boutique romane? Il rottweiler di Via Frattina se non fosse un criminale sarebbe una categoria del kitsch: qualcosa che nel contesto d’origine forse starebbe bene ma che nel posto sbagliato stride. Facesse la guardia ai depositi di carne, la bestia feroce. Badasse alle mezzene. Non stesse in appartamento, meno che meno a un terzo piano del centro del centro di Roma.

Il pesante rottweiler precipitato dal balcone sulla testa di una donna incinta rappresenta plasticamente la sostituzione cani/bambini avvenuta in Italia, paese di cucce piene e culle vuote. Dove anche le teste sono piuttosto sgombre visto che a ogni tentativo di vietare le razze pericolose, quelle a cui piace azzannar bambini, il popolo dei raccattacacca insorge: colpa dei padroni! I cani sono buoni! Preghiera: in Via Frattina, se proprio, teneteci una barboncina.