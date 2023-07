Niente più pomodori, solo pomodorini, e non si capisce come un uomo possa comprarli

Ormai dal fruttivendolo sa tutto di diminutivo, i ciliegini, i datterini, i pachini, i corbarini, e invece si fatica a trovare i San Marzano. Eppure dovremmo essere adulti

San Marzano che forse nemmeno esisti, sul calendario non ti trovo, fatico a trovare anche i tuoi santi pomodori, oramai dal fruttivendolo sa tutto di diminutivo, i ciliegini, i datterini, i pachini, i corbarini, insomma il diluvio dei pomodorini che non si capisce come un uomo possa comprarli, io mi rifiuto, sento che ne va della mia dignità, forse perfino della mia virilità, poi ci sono i Piccadilly e i Pixel e qui, con gli assurdi nomi anglofoni, sento che ne va della sovranità alimentare, vorrei dirlo al ministro Lollobrigida, propormi per gestire la traduzione italiana dei nomi dell’ortofrutta... San Marzano, mi sto orientando verso i pomodori cuore di bue, pomodori grossi che molto evidentemente non si propongono di incontrare il gusto infantile né quello femminile. Sono meno dolci? Meglio, non si capisce perché tutto debba essere dolce, come se fossimo tutti bambini, ancora dipendenti dal lattosio del latte materno. Siamo invece quasi tutti molto adulti, molto tempo abbiamo avuto per sviluppare il piacere dell’amaro. E l’avversione per diminutivi e puerilismi.