Troppa esterofilia. Un disciplinare anche per i ristoranti italiani in Italia

Prima però ci vorrebbe un disciplinare per i ristoranti italiani in Italia. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, vorrebbe mettere in riga la ristorazione italiana o pseudotale all’estero: “Combatteremo ovunque l’italian sounding”. Io comincerei col combattere il foreign sounding, ammesso si scriva così (da vero patriota sono scarso in lingue straniere).

