Dio salvi il Re. Da chi? Dal diavolo, e chi se no

Dio salvi il Re. E’ un inno, è una preghiera, e può essere anche un ragionamento. Se il Re ha bisogno di essere salvato vuol dire che il Re è in pericolo. E chi può mettere in pericolo un Re? Il Principe di questo mondo. Non vedo chi altri. Il titolo più calzante nella presente occasione credo sia quello conferitogli da San Paolo in Efesini 2,2: “Il principe delle potenze dell’aria”. Satana è il Principe dell’opinione pubblica, di internet, di Twitter, delle polemiche televisive, del pettegolezzo ovunque pronunciato, il Principe della calunnia che è un venticello e prende forza a poco a poco e alla fin trabocca e scoppia, il Principe dell’invidia, del risentimento, della delazione, del dito puntato. “Diabolos” in greco è l’accusatore: eccolo qui il sobillatore di chi è incapace di ammirare un’incoronazione, il diavolo patrono dei pauperisti, dei nichilisti, dei repubblicani… Dio salvi Carlo III.