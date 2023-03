Il girone dell'inferno che attende i predatori di neonati

Può pure darsi che, come ipotizzava Von Balthasar, l’inferno sia vuoto. O mezzo vuoto. Ma in tal caso sarà perché Dio ha voluto lasciare molto spazio per coloro che strappano bambini dal seno delle madri

Caina attende Elton John, e tu lo ascolti? Un’amica più cattolica di me, più praticante di me, più eroica di me nella fede cristiana mi dice che ascolta Elton John a prescindere dalle di lui colpe gravissime e oscene. Finalmente posso mostrarmi l’integerrimo che non sono: io Elton John da quando si mostra padre di creature di madri cancellate non lo ascolto più. “Your song”? “Rocket man”? “Daniel”? A parte che hanno più di mezzo secolo, di belle canzoni ce ne sono tante altre... Così come non ascolto più, ammesso l’abbia mai ascoltato per intero, Tiziano Ferro. Non ascolto nessuno che battendo bandiera di Sodoma abbia predato neonati. Non intendo esserne complice nemmeno vagamente. Può pure darsi che, come ipotizzava Von Balthasar, l’inferno sia vuoto. O mezzo vuoto. Ma in tal caso sarà perché Dio (colui che disse: “A me la vendetta, darò io il contraccambio”) ha voluto lasciare molto spazio per coloro che strappano bambini dal seno delle madri. Reato universale? Di più: reato cosmico. Carcere? Di più: ergastolo. Inferno? Di più: Caina. Perché chi ruba a una madre ruba alla propria madre. Siano confitti nel ghiaccio.