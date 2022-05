Che gusto i piatti a forma Antico Ginori di Bottura

Al Cavallino a Maranello il gran cuoco usa esclusivamente piatti rotondi dalla peculiare forma con splendidi colori ancor più peculiari. Ci vadano in pellegrinaggio i ristoratori sorpassati che ci infliggono piatti quadrati e lastre rettangolari

Organizzino un pellegrinaggio a Maranello, i ristoratori sorpassati che ancora infliggono ai clienti piatti quadrati e lastre rettangolari. Non alla Ferrari ma al ristorante Cavallino che comunque è Ferrari, sia come proprietà sia come indirizzo, trovandosi di fronte allo stabilimento (e pure dietro e di fianco: a Maranello ovunque ti giri c’è un pezzo di Ferrari...). Al Cavallino il gran cuoco Bottura usa esclusivamente piatti Richard Ginori, piatti rotondi dalla peculiare forma Antico Ginori con splendidi colori ancor più peculiari (visto che gli Antico Ginori acquistabili sul sito della manifattura fiorentina sono soltanto bianchi). Piatti e piattini, alzatine e tazzine, tutto un mondo sinuoso, voluttuoso, tattile, e in primis senza angoli (“L’angolo acuto è nocivo al bello” ha scritto il filosofo Byung-Chul Han). Organizzino un pellegrinaggio a Maranello, i ristoratori sorpassati che ancora infliggono ai clienti piatti quadrati e lastre rettangolari: chiedano al Cavallino, fra un tortellino e l’altro, la grazia di aggiornarsi, di arrotondarsi.