Potessi avere la fede delle ortodosse ucraine

San Paolo che prescrivi esplicitamente, nella prima lettera ai Corinzi, il velo femminile in chiesa, ti ho pensato quando ho visto immagini di donne ucraine velate, a Milano, nel piccolo e povero, ma caldo di devozione, monastero ortodosso di via San Gregorio. Le cristiane orientali sembrano ascoltarti ancora, mentre quelle occidentali di te se ne fregano altamente… Ti ho pensato e ho pensato a queste donne che fino a ieri erano tristi due volte, perché emigrate e perché (nella maggioranza dei casi) badanti, mestiere per nulla divertente, e che adesso hanno un terzo motivo di afflizione, la guerra. La Madonna per loro dev’essere molto importante, la preghiera una pratica indispensabile. La fede delle ucraine ortodosse, che sento vicine non per un’eventuale comunanza occidentale o europea ma perché sorelle in Cristo, è molto evidentemente molto più grande della mia, infiacchita dal biennio pandemico. San Paolo, dammi la fede di queste donne. Senza guerra però.