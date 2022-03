Ottimisti no, tranquilli sì. Non perdiamoci il Carnevale

Proprio perché potrebbe essere l'ultimo Martedì Grasso di sempre, non bisogna rinunciarci dando retta a chi dice che quest'anno è fuori luogo. E spegnete la televisione, ché le le immagini emozionano e avvelenano

Sono assediato da persone angosciate. So che guardano la televisione e mi dispiace per loro perché le immagini emozionano, dunque avvelenano. Mentre un uomo ragionevole è un lettore, non uno spettatore. Io leggo articoli, meglio se privi di foto, e sono abbastanza informato e moderatamente tranquillo. Non ottimista, tranquillo (è molto diverso). Proprio perché non sono ottimista so che questo potrebbe essere il mio ultimo Martedì Grasso e non voglio perderlo dando retta a chi mi dice che quest’anno il Carnevale è fuori luogo. E se fosse l’ultima volta che mangio chiacchiere e sgonfiotti? Ogni giorno è un talento da spendere. Ogni giorno merita di essere vissuto a dispetto della quaresima permanente imposta dalle “Potenze dell’aria” (Efesini 2,2). Le persone angosciate sono spesso stupite dal fatto che nel 2022 possa esserci ancora (in Europa!) la guerra. Saranno suppergiù le stesse persone che nel 2020 si stupirono per il fatto che esistessero ancora le epidemie. Forse in televisione avevano detto che l’uomo era diventato buono, che la morte si era estinta? Io leggo articoli e negli articoli non c’era scritto e se ci fosse stato scritto non ci avrei creduto perché oltre agli articoli leggo la Bibbia, supremo antidoto alla dabbenaggine. Così oggi mangio chiacchiere e sgonfiotti e invito tutti a farlo. Buon Carnevale.