Come si diventa imperdonabili? Basta leggere la Bibbia

In un’intervista apparsa sul Giornale Off, Francesco Latilla mi chiede come si diventa un imperdonabile e io rispondo subito, senza bisogno di interpellare Cristina Campo, che “si diventa imperdonabili leggendo la Bibbia e credendo che la Bibbia sia la parola di Dio”. Si viene condannati dai cattolici perché credere nella Bibbia rende difficilissimo credere a Papa Francesco. Si viene condannati dagli atei perché chiunque affermi di credere nel Dio del Decalogo risulta, ai loro moralistici occhi, incoerente e ipocrita. Non c’è scampo, non c’è capitolo, specie dell’Antico Testamento e delle Epistole ma non solo, che non ti possa rendere inviso a qualcuno o a mezzo mondo (le donne, i tatuati…). Se invece mi chiedessero come si diventa un perdonabile risponderei che non lo so e non lo sanno nemmeno i Papi che da oltre mezzo secolo, addirittura da Paolo VI, chiedono perdono senza ottenerlo mai. Probabilmente la Bibbia, agli occhi dei moderni, è un peccato inemendabile: se nei parcheggi rigassi le macchine diesel per ridurre le emissioni di CO2 avrei più amici.